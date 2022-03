Betriebsrat schlägt Alarm: Patienten in Gefahr!

Personalnot betrifft alle Kliniken und Pflegeheime

Laut ihm gesellen sich jetzt nicht nur das Spital in Horn und das Pflegezentrum in Perchtoldsdorf zu den schwer vom Personalmangel betroffenen Häusern hinzu. „Deutlich überschrittene Leistungsgrenzen“ des Gesundheitspersonals seien nicht nur an einzelnen Standorten gegeben, diese seien „flächendeckend“, heißt es in seiner Meldung an den Krisenstab der LGA (siehe Faksimile).