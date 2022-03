Gastronomie: Wahl zwischen FFP2 und 3G-Regel?

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hatte am vergangenen Freitag die Rückkehr der FFP2-Pflicht in die Innenräume verkündet. Gelten soll sie ab Mittwoch, die Verordnung müsste noch heute in Kraft treten. Welche Maßnahmen darin noch geregelt werden, ist noch nicht bekannt, zwei Berichte allerdings deuten neue Vorgehensweisen in Gastronomie bzw. Nachtgastronomie an.