Kürzere Isolation, aber nur symptomfrei arbeiten

Und die Situation ist: Überlastete Spitäler, das Gesundheitspersonal am Limit, mehr als jeder 20. Österreicher ist mit dem Virus infiziert. „Wir haben in diesem Bereich ein Problem, wenn alle gleichzeitig infiziert oder krank sind“, beschreibt Hutter. Mit einer verkürzten Quarantäne will Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Gesundheitsversorgung und die Krankenhäuser am Laufen halten. Aktuell kann man sich nach fünf Tagen freitesten, künftig dürfte es früher sein. Die Details dazu werden noch ausgearbeitet und Mitte nächster Woche präsentiert. Aber wie sinnvoll oder gefährlich ist es, wenn Covid-positive Menschen in sensiblen Bereichen Kontakt zu Patienten haben?