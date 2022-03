Corona: So sieht es mit der Absonderung aus

Die anderen „neuen“ Absonderungsregeln seien „noch in Abstimmung“, so das Gesundheitsministerium. Konkret sollen ab Mittwoch erkrankte, symptomlose Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten können. Wovor der Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) warnt: Das ohnehin schon ausgelaugte Pflegepersonal habe, wie alle anderen, das Recht, in Ruhe gesund zu werden. Es arbeite seit Pandemiebeginn am Anschlag und werde sich keine weitere Benachteiligung gefallen lassen. „Pflegepersonen sind am Limit, kündigen, haben Burnout. Sie auch noch dazu zu zwingen, halb genesen arbeiten zu gehen, und insbesondere die Aufforderung, positiv getestet zu arbeiten, wird das Fass zum Überlaufen bringen“, so ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann.