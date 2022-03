Hätte die Antonov An-225 gerettet werden können?

Beim russischen Überfall auf die Ukraine wurde mit der Antonov An-225 in den ersten Kriegstagen am Werksflughafen Hostomel bei Kiew ein Stück Technologiegeschichte zerstört. Das für den Transport der sowjetischen Raumfähre Buran konstruierte größte Frachtflugzeug der Welt, ein Einzelstück, fiel russischem Beschuss zum Opfer. Nun erhebt der Chefpilot des „Mriya“ getauften Flugzeugs schwere Vorwürfe: Der Betreiber habe Warnungen erhalten, die Maschine in Sicherheit zu bringen. Ihre Zerstörung hätte möglicherweise verhindert werden können.