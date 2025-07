39-Jähriger missbrauchte Stieftochter jahrelang

Auf eine Krücke gestützt, humpelt der Mann aus der U-Haft-Zelle zum Prozess am Landesgericht Eisenstadt. Was ihm denn fehle, will die Vorsitzende des Schöffensenats wissen. „Ich habe Depressionen und Panikattacken“, sagt der gebürtige Afghane, der österreichischer Staatsbürger ist und im Nordburgenland lebt. Anfangs ist sein Deutsch akzentfrei. Fehlerlos. Im Verlauf des Verfahrens wird es nach jeder Frage zunehmend holpriger. Der 39-Jährige redet sich schließlich auf „sprachliche Missverständnisse“ aus.