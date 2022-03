Hund bei Wohnungsbrand in Wien ums Leben gekommen

Durch einen ausgedehnten Zimmerbrand in einer Wohnung in Wien-Währing sind Montagfrüh zwei Männer leicht verletzt worden und ein Hund ums Leben gekommen. Vielen Bewohnern des Hauses war der Fluchtweg abgeschnitten, sie machten an Fenstern auf sich aufmerksam. Mehr als 30 Personen - 24 Erwachsene und acht Kinder - wurden von den Einsatzkräften teils über eine Drehleiter in Sicherheit gebracht und die Flammen gelöscht. Die Unglücksursache ist unklar.