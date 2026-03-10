Immer wieder stehen hier Mülltonnen in Brand

Anrainer in Angst

Die Sorge der Anrainer wächst inzwischen weiter: „Es ist einfach total beängstigend, vor allem, weil meine Wohnung direkt neben der betroffenen Stelle liegt“, so Sabine. Glücklicherweise wurde bei den Vorfällen bisher niemand verletzt, allerdings hinterlasse der „Feuerteufel“ ein Gefühl von Furcht. Außerdem dürfte der ständige Rauch bereits für gesundheitsschädliche Folgen gesorgt haben, wie die junge Frau mutmaßt. Im Gespräch mit der „Krone“ fällt ihr das Sprechen deutlich schwer. Fragt sich nur, wie lange die Situation noch so weitergehen wird.