Immer wieder stehen hier Mülltonnen in Brand

Seit einem dreiviertel Jahr zündelt ein Feuerteufel in Favoriten – die Polizei ermittelt gegen Unbekannt. Eine verängstigte Anrainerin berichtet.
In der Brantinggasse im Bezirk Favoriten geht die Angst herum. Seit dem Sommer 2025 zündelt dort nämlich eine unbekannte Person immer und immer wieder dieselben Mülltonnen eines Mehrparteienhauses an. Sogar die Fassade des Hauses selbst stand bereits lichterloh in Flammen. „Zuerst brannte es jedes Mal in der Nacht“, berichtet Anrainerin Sabine M. (Name geändert) des betroffenen Hauses gegenüber der „Krone“.
Sogar untertags aktiv
Immer wieder reißen „knallende“ Geräusche die junge Frau aus dem Schlaf. „Es hört sich an, wie Silvesterknaller“. Schon um die fünfmal sollen dieselben Mülltonnen in Flammen aufgegangen sein, und die Situation scheint langsam zu eskalieren. Denn Ende Februar brannte es erneut – doch dieses Mal am helllichten Tag. Trotzdem führte bisher keine Spur zum mutmaßlichen Täter. Die Polizei bestätigt die Vorfälle grundsätzlich, bisherige Ermittlungen liefen jedoch offenbar erfolglos. „Es wird gegen Unbekannt ermittelt“, heißt es auf „Krone“-Anfrage.
Anrainer in Angst
Die Sorge der Anrainer wächst inzwischen weiter: „Es ist einfach total beängstigend, vor allem, weil meine Wohnung direkt neben der betroffenen Stelle liegt“, so Sabine. Glücklicherweise wurde bei den Vorfällen bisher niemand verletzt, allerdings hinterlasse der „Feuerteufel“ ein Gefühl von Furcht. Außerdem dürfte der ständige Rauch bereits für gesundheitsschädliche Folgen gesorgt haben, wie die junge Frau mutmaßt. Im Gespräch mit der „Krone“ fällt ihr das Sprechen deutlich schwer. Fragt sich nur, wie lange die Situation noch so weitergehen wird.
