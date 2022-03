Windkraft macht unabhängig & senkt die Strompreise

Wertschöpfung für Kärnten

Der Ausbau der Windkraft stärkt die Regionen und trägt zur positiven Entwicklung der Wirtschaft in Kärnten bei. So kommen bei der Errichtung der Windräder knapp 50 Prozent der heimischen Wirtschaft zu Gute. Zusätzlich verbleiben 70 Prozent der Windenergieprojektkosten über die Betriebsjahre in der Region. Mehr Erneuerbare bedeuten weniger Stromkosten, das wirkt sich also auch direkt auf die Geldbörse der Kärntnerinnen und Kärntner aus.