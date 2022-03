Mord im Ländle: Waren Schulden das Tatmotiv?

Was sich in jener Nacht zugetragen hat, in der die 30-jährige Dornbirnerin ihr Leben verlor, scheint nun Stück für Stück an die Oberfläche zu kommen. Wie die „Vorarlberger Tageszeitung“ berichtet, soll einer der beiden in U-Haft sitzenden Tatverdächtigen seinen mutmaßlichen Komplizen (25) schwer belasten. Dieser soll die Frau allein gewürgt haben, bis sie sich nicht mehr „geregt habe“. Er selbst sei dem 25-Jährigen schließlich bei der Beseitigung des Leichnams nur aus Angst zur Hand gegangen. Angst, selbst getötet zu werden.