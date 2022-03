Leichenfund bei Arbeiten im Lustenauer Ried

Die Leiche der Frau wurde am Samstagnachmittag von einem Grundstücksbesitzer entdeckt, der entlang eines Entwässerungsgrabens am Lustenauer Ried arbeitete. Die Identität der Toten ist bis dato nicht geklärt, allerdings könnte ersten Ermittlungen zufolge eine Verbindung zu einer Abgängigkeitsanzeige einer 30 Jahre alten Dornbirnerin bestehen, die am Samstag erstattet wurde.