Mordverdächtige müssen in Untersuchungshaft

Der grausige Fund der Leiche einer 30-jährigen Dornbirnerin im Entwässerungsgraben im Lustenauer Ried hat nicht nur dem Grundstücksbesitzer und Finder der Toten das Blut in den Adern gefrieren lassen. Die mutmaßlichen Täter - zwei Männer im Alter von 25 und 19 - sind den Behörden offenbar aus der Drogenszene bekannt. Die Beweislast gegen die nun in Untersuchungshaft befindlichen Personen scheint sich durch die nun verhängte Untersuchungshaft erhärtet zu haben. In Anbetracht des noch laufenden Ermittlungsverfahrens können zum derzeitigen Zeitpunkt von behördlicher Seite keine weiteren Auskünfte erteilt werden.