Frauenmord in Lustenau: 2 Verdächtige festgenommen

Ermittlungen im Bekanntenkreis der getöteten Frau hätten zu den beiden Tatverdächtigen geführt, berichtete die Polizei. Das spätere Opfer habe sich in der Nacht auf Donnerstag mit den beiden Beschuldigten in der Wohnung des 19-Jährigen in Lustenau aufgehalten. Dort sei es zu „Gewaltanwendungen“ gekommen, so die Ermittler, die letztlich tödlich endeten. Die 30-Jährige soll unter anderem Würgemale aufgewiesen haben, berichtete die „Neue Vorarlberger Tageszeitung“.