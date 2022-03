„Prestige-Gehsteig“ sorgt für Zwist in Gallspach

Bau vor Wahl in Wege geleitet

Kurz vor der Wahl im Herbst verkündete er mit einer Titelgeschichte in der Gemeindezeitung die frohe Kunde. „Der lang ersehnte Gehsteig sorgt in Zukunft für maximale Sicherheit“, verkaufte er das rund 110.000 € teure Projekt als seinen Erfolg. Die Grünen sprachen von einer Husch-Pfusch-Aktion als Wahlzuckerl. Denn ein Vertrag mit dem Grundstückbesitzer wurde dem Gemeinderat nie vorgelegt. Ein Gemeinderatsbeschluss fehlte ebenso. Im Ortsparlament wiesen die Grünen auf die rechtlich heikle Situation hin, da laut Gemeindeordnung nur mit Vertrag gebaut werden darf. Ortschef Lang verwies auf eine Stellungnahme in den kommenden Sitzungen.