Fremdenlegion

Ob er Angst habe? Nein, er kenne den Krieg. Habe in Afghanistan gedient. Und außerdem müsse jeder einmal sterben. Und dann, fast kleinlaut, nannte er den wahren Grund für seine Fahrt in die Ukraine. Für seine Reise in den Krieg. Er habe Liebeskummer, sagte er: „Ich sterbe gerade an gebrochenem Herzen.“ Der junge Mann aus Kanada flüchtet also vor seinen verletzten Gefühlen in den Krieg in der Ukraine.