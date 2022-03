Deutscher Söldner: Auch Österreicher in Ukraine

Nach ukrainischen Angaben 35 Menschen, nach russischer Zählung „mindestens 180 ausländische Söldner“ starben am vergangenen Sonntag bei einem Luftschlag gegen ein militärisches Ausbildungszentrum nahe Lemberg im Westen der Ukraine (siehe Video). Ein deutscher Söldner, der sich in dem bombardierten Trainingslager befunden hatte, schilderte Ö1 nun den Zustand der ukrainischen Armee und kritisiert, dass die Überlebenschance der großteils unerfahrenen Freiwilligen bei Null liege. Und er sagt, er habe in dem Camp auch Österreicher kennengelernt.