Österreicher im Ukraine-Krieg: FPÖ will Antworten

Klare Worte des Außenministeriums

„Ausländische Botschaften in Österreich haben auch die österreichischen Gesetze zu beachten. Dazu zählt das Verbot, in Österreich Freiwillige für den Wehrdienst einer Kriegspartei anzuwerben“, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums. „Bei freiwilligem Eintritt in den Militärdienst eines fremden Staates oder Teilnahme an Kampfhandlungen im Ausland droht der Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft.“