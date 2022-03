Kadyrow schickt jetzt die nächste Killertruppe

Laut eigenen Angaben führen tschetschenische Kämpfer zudem die russische Offensive gegen die massiv belagerte und strategisch wichtige Hafenstadt Mariupol an. Wie Kadyrow ebenfalls via Telegram verkündete, seien seine Kämpfer etwa eineinhalb Kilometer weit in die Stadt am Asowschen Meer vorgedrungen. Wie die Ukraine daraufhin erklärte, sei ein entsprechender Vorstoß jedoch abgewehrt worden.