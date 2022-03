Berichte: Ramsan Kadyrow in Kriegsgebiet gereist

Tschetschenische „Kadyrow-Kämpfer“ nehmen bereits an Putins Invasion in die Ukraine teil, unbestätigten Meldungen zufolge soll nun der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow selbst ins umkämpfte Land gereist sein. Den Berichten zufolge soll Kadyrow mit frisch eingetroffenen Spezialkräften aus Tschetschenien in Richtung der ukrainischen Hauptstadt gefahren sein.