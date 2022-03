Ukraine: Mordanschlag auf Selenskyj vereitelt

Auch Wagner-Gruppe jagt Selenskyj - und die Klitschkos

Mindestens seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist Selenskyj in akuter Lebensgefahr. Vorbereitet werden dürfte eine Ausschaltung des ukrainischen Präsidenten, der in den vergangenen Tagen für viele zum Helden geworden ist, und seine Mitstreiter bereits länger. Seit Jänner soll sich auch die berüchtigte Wagner-Gruppe in der Ukraine befinden. Ihre Ziele sollen neben Selenskyj auch die Klitschko-Brüder sein.