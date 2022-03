Ukraine legalisiert Kryptowährungen per Gesetz

Wie „Engadget“ berichtet, waren Kryptowährungen in der Ukraine technisch gesehen bislang nicht illegal, weder Menschen oder Unternehmen konnten sie bis dato jedoch besitzen oder mit ihnen handeln. Ein sprunghafter Anstieg der Kryptokriminalität und Geldwäsche in der Ukraine und Osteuropa in den letzten Jahren habe dazu geführt, dass die Regierung des Landes hart gegen die Branche vorging, hieß es.