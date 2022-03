Traumlauf beschert ÖSV-Youngster Top-Ergebnis

Am Ende schoben sich zwar auch noch RTL-Juniorenweltmeister Alexander Steen Olsen (Nor), Livio Simonet (Sz) und Halbzeitleader Verdu zwischen Maes und Zwischenbrugger, mit Rang fünf und der Laufbestzeit in Durchgang zwei lieferte der junge Bregenzerwälder aber eine gewaltige Talentprobe ab und empfahl sich für höhere Aufgaben in der kommenden Saison. Für die weiteren Österreicher lief es nicht wirklich nach Wunsch: Der Tiroler Joshua Sturm landete auf Rang 16 (+0,81), der Andelsbucher Thomas Dorner kam auf Platz 29 (+2,33). Lukas Feurstein hatte nach einem schweren Fehler in Lauf eins die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasst.