Absage kostet ÖSV-Girl Chance aufs Weltcupticket

Umso überraschender und bemerkenswerter ihr Comeback: Am 19. Dezember feierte die Atomic-Pilotin bei der Abfahrt im Fassatal ihren ersten Europacupsieg, tags darauf raste sie auf Rang vier. Dank konstanter Leistungen hielt sie sich den gesamten Winter in den Top-3 der Abfahrtseuropacup-Gesamtwertung und war damit auf Kurs in Richtung eines Weltcup-Fixtickets für die kommende Saison.