Teurer Sprit ist schlimm, aber Krieg ist schlimmer

Tränen wegen Spritpreisen: sind wir schon so abgebrüht?

Wenn aber gut betuchte SUV-Fahrer an der Zapfsäule darüber lamentieren, wie schmerzlich ein Mal Volltanken doch ist, kann man eigentlich nur müde lächeln. Der Gedanke, dass quasi vor unserer europäischen Haustüre ein Krieg wütet und für so manchen 20 Euro mehr auf der Tankrechnung ein Grund sind, den Glauben an die Menschheit zu verlieren, macht wütend. Sind wir etwa schon so abgebrüht?