Sprit gemessen am Einkommen früher deutlich teurer

Für Autofahrer ist derzeit die Fahrt zur Tankstelle besonders schmerzhaft: Der Krieg in der Ukraine hat die Energiepreise stark steigen lassen. An den Zapfsäulen notierten Benzin und Diesel vergangene Woche erstmals über zwei Euro. Die Autofahrerinnen und Autofahrer spüren das beim Tanken, vor allem auch weil in den Jahren 2016 bis 2020 die Treibstoffpreise historisch betrachtet sehr niedrig waren. Gemessen am Einkommen waren die Spritpreise etwa 2012 höher als heute, 2008 waren sie ähnlich hoch wie heute, wie Berechnungen von Agenda Austria zeigen.