Die Ukraine (und auch Russland) sind daher ganz essenziell im Kampf gegen den Hunger in vielen Teilen der Welt. Nach Angaben der UNO liefert die Ukraine alleine sogar mehr als die Hälfte des Weizens, der über das Welternährungsprogramm in den armen Länder verteilt wird. Zumindest war das alles so. Bis Putin in der Ukraine einmarschierte, die landwirtschaftliche Produktion dort weitgehend zusammenbrach und Russland mit Sanktionen belegt wurde.