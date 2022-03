Max Fraisl: Mit der Lizenz zum Genießen - Teil 2

„Geschüttelt, nicht gerührt“ heißt es, wenn der Geheimagent Ihrer Majestät in den Kultfilmen zum berühmten Martini-Cocktail greift. „Anpacken, nicht zögern“ lautet der „Trinkspruch“, wenn Max Fraisl neue Ideen umsetzen will. An die Erfolgsgeschichte des Rot- und Weißweines knüpft der Wahl-Eisenstädter nun mit einem ebenfalls im Burgenland entstandenen Gin an.