Doppelgänger raten beim „Quizmaster“ um die Wette

Was haben James Bond, Marilyn Monroe, Andreas Gabalier und Rainhard Fendrich gemeinsam? Sie alle treten am heutigen Donnerstag bei „Quizmaster“ (19.45, ServusTV) gegeneinander an. Oder sind es doch nur die Doppelgänger der vier Berühmtheiten, die ihr Wissen hier auf die Probe stellen? Naheliegend, schließlich ist Faschingsbeginn.