James Bond im Burgenland mit Lizenz zum Genießen

Bodyguard bei Netflix

Nur knapp verfehlte der Doppelgänger unter beinahe 600 Mitbewerbern den Auftrag für die Stuntman-Arbeiten im Windschatten des Hollywood-Stars. „Womöglich war es besser so. Fast alle der 13 engagierten Stuntmen zogen sich bei den waghalsigen Drehs Verletzungen zu“, weiß Fraisl. Er stand hingegen bei Netflix-Serien unter anderem in der Rolle als Bodyguard vor der Kamera, saß beim Blitzlichtgewitter rund um die Miss-Europa-Wahl in der Jury oder trat auf Firmenfeiern als gebuchter Geheimagent Ihrer Majestät auf.