In Goritschach steht ein Bürogebäude in Flammen

Um 15 Uhr heulten am Sonntag in Finkenstein, Gödersdorf, Faak am See und bei der Hauptfeuerwache Villach die Feuerwehrsirenen. Die vier Feuerwehren machten sich mit insgesamt 90 Mann auf nach Goritschach, wo das Bürogebäude einer Werkstatt in Flammen stand und steht.