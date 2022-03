Harsche Kritik für Harry: „Er beleidigt die Queen“

Am 7. April 2021 starb Prinz Philip im Alter von 99 Jahren. Zum Begräbnis seines Großvaters auf Schloss Windsor reiste Prinz Harry zwar an, eine große Familienzusammenführung sollte dieser traurige Anlass jedoch nicht bewirken. Nahezu ein Jahr nach dem Tod des Prinzgemahls brüskiert der in Ungnade gefallene 37-Jährige erneut seine Familie - und vor allem die Queen. Wie Ende der Woche bekannt wurde, wird Harry nämlich nicht zum Gedenkgottesdienstes seines Opas nach Großbritannien kommen.