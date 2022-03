So schrecklich sind Meghan und Harry als Chefs

„Small Talk und Augenkontakt sind verboten“

Doch auch in der USA scheint die Lage nicht viel entspannter zu sein, wie nun ein Insider dem Tratsch-Magazin „Star“ verriet. Demnach seien Harry und Meghan auch in ihrer Villa in Montecito recht unangenehme Chefs. „Small Talk oder Augenkontakt mit den Herrschaften ist als Angestellter verboten“, plauderte der Insider aus. „Du darfst sie nicht ansprechen, es sei denn, sie sprechen dich zuerst an.“