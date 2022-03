Das gibt Ärger: Prinz Harry war beim Texas-Rodeo

Prinz Harry hat am Wochenende als „erster Prinz überhaupt“ das Stockyards Championship Rodeo in Forth Worth in Texas besucht. Der Cowboy-Hut, den er dort trug, soll ihm mittlerweile um die Ohren geflogen sein. Glaubt man Medienberichten, so soll sich der 37-Jährige mit dem Ausflug nämlich mächtig Ärger mit seiner Frau Meghan eingehandelt haben.