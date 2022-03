Wifo-Chef: „Der Krieg zerstört massiv Wohlstand“

Die hohe Inflation mit steigenden Zinsen zu bekämpfen, wäre in diesem Fall auch der falsche Weg. „Das würde nichts ändern.“ Denn Öl und Gas werden nicht deswegen teurer, weil die Nachfrage so groß ist, sondern weil es einen Krieg gibt. Dazu kommt, dass Investitionen erschwert würden, wenn die Kreditzinsen in die Höhe schnellen. „Daher wird die EZB wohl zähneknirschend ruhig halten müssen.“