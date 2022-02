Wie die Sanktionen gegen Russland wirken

Putin und Lawrow nun selbst betroffen

Fast 80 Prozent des russischen Bankvermögens sind Ziel der Sanktionen gegen die Geldinstitute. US-Bürger dürfen z.B. keine Geschäfte mehr mit der Sberbank machen und müssen Konten schließen. Am Freitag hieß es auch, dass Vermögenswerte von Wladimir Putin und seinem Außenminister Sergej Lawrow in der EU eingefroren werden. Seine neue Jacht Graceful, die in Hamburg gebaut wurde, hat der Präsident bereits Anfang Februar in Sicherheit bringen lassen.