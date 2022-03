Türkei lädt Kneissl zu Forum nach Antalya ein

Ex-Außenministerin Karin Kneissl nimmt eigenen Angaben zufolge am Diplomatieforum in Antalya teil, zu dem auch ihr Nachfolger Alexander Schallenberg (ÖVP) erwartet wird. „Ich reise durch ein schneebedecktes Istanbul zum Forum auf Einladung von Außenminister Mevlüt Cavusoglu“, schrieb Kneissl am Freitag auf Twitter.