Ex-Außenministerin Kneissl: „Musste flüchten“

Keine Distanzierung

Für eine klare Distanzierung von Putin sieht Kneissl auch weiterhin keinen Grund, eher hat sie weiter Verständnis für ihn. So seien die Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland „schon gewaltige Sanktionen“. Überdies relativierte sie indirekt die Schrecken, die mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine einhergehen. „Auch Drohnenangriffe im Irak, in Afghanistan führen zu Leid“, erklärte sie - manche würden das als „Whataboutism“ bezeichnen.