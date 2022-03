Ex-Ministerin Kneissl auf „schwarzer Liste“ der EU

Auch China am Pranger

Aber nicht nur Russland wird die Verbreitung von gezielter Desinformation - wie aktuell beim Vorgehen in der Ukraine - vorgeworfen. Auch China betreibe solche Kampagnen, diese seien „viel diffiziler und sehr systematisch“, erklärte die grüne Europaabgeordnete Viola von Cramon, die Mitglied in dem Ausschuss ist. Fake News werden vor allem über soziale Medien verbreitet. Um dagegen vorzugehen, hat der Ausschuss einen Forderungskatalog mit Empfehlungen erarbeitet, der am Mittwoch in Straßburg verabschiedet werden soll.