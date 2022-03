Kneissl als „Flüchtling“: Mehr Zynismus geht nicht

Eine Runde Mitleid

Vor lauter Leid blieb ihr also eine „Flucht“ in ein malerisches Haus in Südfrankreich nicht erspart. Besonders arg: Das, was ihr als „politisch Verfolgte“ als einziges blieb, war die Annahme eines Aufsichtsratspostens beim russischen Mineralölkonzern Rosneft. Das in Medien kolportierte Jahresgehalt von einer halben Million Euro - eine Beleidigung der Menschenwürde! Dieser Frau wurde in ihrem Leben viel zu viel Leid angetan. Ein Frevel, dass es hier noch keinen Spendenaufruf gibt!