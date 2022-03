Mock-Institut: Intervention des ÖVP-Kabinetts

Es war der 9. September 2020, als mit Wolfgang Sobotka (ÖVP) erstmals in der Geschichte ein Vorsitzender im U-Ausschuss vom Vorsitz- auf den Zeugensessel wechseln musste. Im Wesentlichen ging es in seiner Befragung um das Alois-Mock-Institut, dessen Präsident Sobotka ist, und ob Parteispenden über den Verein an die ÖVP geflossen sind.