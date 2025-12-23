NFL: Play-off-Chancen von Raimann-Klub schwinden

Von der Pleite profitierten Divisionsrivale Jacksonville Jaguars, die Buffalo Bills und die Los Angeles Chargers, die nun fix Tickets für die K.o.-Phase in Richtung Super Bowl haben. Die 49ers, deren Quarterback Brock Purdy in Indianapolis fünf Touchdown-Pässe warf, stehen nach ihrem fünften Erfolg in Serie ebenfalls in den Play-offs und haben noch Chancen auf die Nummer-1-Position in der NFC-Conference. Bei den Colts verbuchte Quarterback Philip Rivers im zweiten Spiel seit seinem „NFL-Pensionsende“ zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.