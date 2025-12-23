Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

5. Pleite in Serie

NFL: Play-off-Chancen von Raimann-Klub schwinden

US-Sport
23.12.2025 09:22
Die San Francisco 49ers besiegen die Indianapolis Colts.
Die San Francisco 49ers besiegen die Indianapolis Colts.(Bild: AFP/JUSTIN CASTERLINE)

Die Indianapolis Colts stehen in der National Football League (NFL) erneut vor einer Saison ohne Play-offs. Das Team des derzeit verletzten Wiener Tackles Bernhard Raimann verlor am Montag (Ortszeit) daheim gegen die San Francisco 49ers mit 27:48. 

0 Kommentare

Es war die fünfte Niederlage der Colts in Serie. Mit einer Saisonbilanz von acht Siegen in 15 Partien ist die Chance auf eine Play-off-Teilnahme vor den letzten beiden Spieltagen nur mehr theoretischer Natur.

Von der Pleite profitierten Divisionsrivale Jacksonville Jaguars, die Buffalo Bills und die Los Angeles Chargers, die nun fix Tickets für die K.o.-Phase in Richtung Super Bowl haben. Die 49ers, deren Quarterback Brock Purdy in Indianapolis fünf Touchdown-Pässe warf, stehen nach ihrem fünften Erfolg in Serie ebenfalls in den Play-offs und haben noch Chancen auf die Nummer-1-Position in der NFC-Conference. Bei den Colts verbuchte Quarterback Philip Rivers im zweiten Spiel seit seinem „NFL-Pensionsende“ zwei Touchdown-Pässe und eine Interception.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
127.404 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
117.578 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
110.386 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Mehr US-Sport
5. Pleite in Serie
NFL: Play-off-Chancen von Raimann-Klub schwinden
Eklat in Detroit
NFL-Star schlägt gegnerischen Fan ins Gesicht
Bitter für die Colts
Der Ellenbogen! Raimann fällt verletzt aus
Krimi gegen Ravens
Patriots nach vier Jahren zurück in den Play-offs
NHL
Red Wings feiern Zittersieg ohne Marco Kasper

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf