„Mein Sonnenschein“

Anna Kournikova und Enrique Iglesias im Babyglück

Society International
23.12.2025 09:07
Im Babyglück: Anna Kournikova und Enrique Iglesias haben jetzt vier Kinder!
Im Babyglück: Anna Kournikova und Enrique Iglesias haben jetzt vier Kinder!(Bild: AP/KEVORK DJANSEZIAN)

Die ehemalige Tennis-Heldin Anna Kournikova (44) und Pop-Superstar Enrique Iglesias (50) sind wieder Eltern geworden. Mit einem emotionalen Post in den sozialen Medien bestätigte Kournikova nun offiziell die Ankunft ihres vierten Kindes.

0 Kommentare

Das Paar teilte ein Foto des Babys auf Instagram. „Mein Sonnenschein 17.12.2025“, schrieb die ehemalige Tennisspielerin dazu.

Das Neugeborene ist auf dem Bild in eine Decke eingewickelt und trägt ein rosa-blau gestreiftes Mützchen. Neben dem Säugling liegt ein kleines Faultier-Kuscheltier. Namen oder Geschlecht des Kindes gaben die Eltern zunächst nicht preis.

Der spanische Sänger (50, „Bailando“, „Subeme La Radio“) und die russische Sportlerin sind seit 2001 ein Paar. 2017 wurden sie Eltern der Zwillinge Lucy und Nicholas, 2020 kam Tochter Mary auf die Welt.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
