200.000 Unterkünfte für Flüchtlinge in Deutschland

Die Gemeinden will der Bund wie schon bei der Flüchtlingskrise 2015 nicht im Stich lassen, so die SPD-Politikerin, aber „ich kann jetzt nicht sagen, dass wir schon ein Paket haben“. Städte wie Berlin, in die es derzeit besonders viele Flüchtlinge zieht, sollen weiter entlastet werden: „Die Züge müssen in den nächsten Tagen besser verteilt werden.“