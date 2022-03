„Wir wissen nicht, ob es unsere Wohnung noch gibt“

In der Sorge, dass Putins Bomben auch ihr Eigenheim in Kiew zerstören würden, ist Evgenij Avramenco mit seiner Gattin Irina (43) und seinen drei Kindern (13, 6 und 4) aus der Millionenstadt geflohen. Weil er und seine Frau fünf Jahre lang in Berlin lebten, bevor sie 2006 in die Ukraine zurückkehrten, sprechen sie gut Deutsch: „Wir mussten unsere Kinder in Sicherheit bringen. Wir haben nur das Nötigste eingepackt und ihnen gesagt, wir fahren in den Urlaub.“