Chaos um Schutzsuchende am Wiener Hauptbahnhof

Der Zustrom der Flüchtlinge aus der Ukraine macht sich in Wien immer mehr bemerkbar - wir berichteten. Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, hat sich die Situation um die ankommenden Vertriebenen am Wiener Hauptbahnhof noch weiter zugespitzt. Täglich kommen derzeit rund 50 Züge aus Polen, Tschechien, der Slowakei und Ungarn am Wiener Hauptbahnhof an, die Flüchtlinge aus der Ukraine mitbringen.