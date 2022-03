UNO: Schon über zwei Millionen Ukraine-Flüchtlinge

UNHCR: Zweite Welle wird noch mehr Hilfsbedarf aufwerfen

Grandi warnte zudem davor, dass die zweite Flüchtlingswelle aus der Ukraine mehr Solidarität aus dem Westen erfordern werde als die erste. „Wenn der Krieg weitergeht, werden wir es mit Menschen zu tun haben, die weder Ressourcen noch Verbindungen ins Ausland haben“, so der UNHCR-Chef. Damit werde die Situation in den europäischen Ländern schwieriger, noch mehr Hilfsaktionen in Europa und anderen Gegenden würden nötig.