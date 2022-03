Ganz Wien zeigt sein großes Herz

Erst letzte Woche haben wir Helga Tippel zur „Wienerin der Woche“ gekührt. Am Mittwoch hat die 83-Jährige fast nicht geschlafen, denn mitten in der Nacht sind Olga und Oxana mit ihren Kindern in Wien angekommen. Frau Tippel bietet der ukrainischen Familie Obdach. Neben der Seniorin zeigen aber auch andere ein großes Herz für Menschen in Not. Ein Beispiel ist die Aktion „One Hotel, One Family“. Dabei werden Hotelbetreiber gebeten, je einer ukrainischen Familie vorübergehend Kost und Logis zur Verfügung zu stellen. Nach 72 Stunden waren schon mehr als 50 Hotels dabei. Im Hotel Intercontinental sind auf einer Etage mittlerweile 120 Ukrainer untergebracht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.