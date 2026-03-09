Vorteilswelt
Underdog unter Top 8

Pokal-Sensation: Premier-League-Klub eliminiert!

09.03.2026 12:12
Die Port-Vale-Sensation ist perfekt!
Die Port-Vale-Sensation ist perfekt!
krone Sport
Von krone Sport

Riesige Sensation im englischen FA Cup! Drittligist Port Vale hat völlig überraschend einen 1:0-Sieg gegen Premier-League-Klub Sunderland eingefahren und steht damit im Viertelfinale. Für den umjubelten Torschützen war es zudem eine besondere Genugtuung. 

Das gab es seit 1954 nicht mehr! Der Tabellenletzte der englischen dritten Liga hat Premier-League-Verein Sunderland mit 1:0 aus dem FA Cup geschossen. Damit geht das Cup-Märchen des absoluten Außenseiters weiter – Port Vale steht unter den letzten acht Teams des Wettbewerbs. 

Ben Waine erzielte den entscheidenden Treffer. Für den Kicker aus Neuseeland eine besondere Genugtuung, da er als ausgesprochener Fan von Sunderlands Erzrivalen Newcastle gilt. 

Folgen Sie uns auf