Darum fürchtet NATO den Luftraum über der Ukraine

5.) Gibt es derzeit eine bessere Lösung?

Ja, die aktuelle: Ukrainische Truppen am Boden sollen (noch) besser mit Flugabwehrsystemen ausgerüstet werden und russische Kampfjets bekämpfen. Das macht die Sache auch für die Verteidiger leichter: „If it flies, it dies“ („alles, was fliegt, stirbt“), erklärt Colonel in Ruhe Jeffrey Fischer, US Air Force, die Strategie: jeder Jet am Himmel kann nur feindlich sein und wird beschossen. „Eine NFZ wäre zwar besser“ so Fischer zur „Krone“. „Sie würde aber nur funktionieren, wenn Russland zustimmt.“