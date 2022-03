Das sind Russlands Bedingungen für Kriegsende

Erdogan als Vermittler: Lawrow-Kuleba-Treffen am Donnerstag

Unterdessen ist auch ein erstes Treffen auf Regierungsebene zwischen Russland und der Ukraine seit Ausbruch der Kämpfe geplant. Am Donnerstag sollen die Außenminister aus Kiew und Moskau, Dmytro Kuleba und Sergej Lawrow, in der türkischen Stadt Antalya zusammenkommen, teilte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag mit. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte angeboten, zu vermitteln.